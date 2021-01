Juventus, Frabotta: “Puntiamo a dare continuità contro il Sassuolo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “La sfida di Milano era importante sia per noi che per loro: la Juve punta a vincere tutto e a vincere sempre, è stato un grande successo e abbiamo mandato un messaggio importante. Il Sassuolo sta facendo benissimo, non è più una sorpresa perché è da anni che sono nelle parti medio alte della classifica, ma noi Puntiamo a dare continuità alle nostre vittorie”. Lo ha detto Gianluca Frabotta, terzino della Juventus, prima del match contro il Sassuolo in cui con tutta probabilità dovrà ancora una volta giocare da titolare sulla corsia di sinistra: “Sogno il primo gol in serie A, ma già ora è una grande emozione. Allenarsi e giocare con grandi campioni è bellissimo, ti basta guardarli negli occhi per acquisire fiducia e coraggio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “La sfida di Milano era importante sia per noi che per loro: la Juve punta a vincere tutto e a vincere sempre, è stato un grande successo e abbiamo mandato un messaggio importante. Ilsta facendo benissimo, non è più una sorpresa perché è da anni che sono nelle parti medio alte della classifica, ma noialle nostre vittorie”. Lo ha detto Gianluca, terzino della, prima del matchilin cui con tutta probabilità dovrà ancora una volta giocare da titolare sulla corsia di sinistra: “Sogno il primo gol in serie A, ma già ora è una grande emozione. Allenarsi e giocare con grandi campioni è bellissimo, ti basta guardarli negli occhi per acquisire fiducia e coraggio”. SportFace.

