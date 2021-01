Joe Bastianich: "Ho pianto per ore guardando lo scempio di Capitol Hill. Questa America non ci rappresenta" (Di venerdì 8 gennaio 2021) “guardando in diretta quelle immagini confesso ho pianto ore, ero sgomento, uno scempio: quanto accaduto a Capitol Hill a mio parere è un colpo ad ogni logica. Mai da cittadino Americano avrei creduto di vedere persone armate irrompere e assaltare il simbolo di una delle più grandi democrazie del mondo come quella statunitense. Qualcosa, che non ci rappresenta, che mi auguro sia di insegnamento, perché questo non accada mai più, per ripartire con una pagina nuova ne sono certo, la dimostrazione che la violenza non può vincere sulla democrazia”. Joe Bastianich raggiunto dall’ANSA a New York dove è nato 52 anni fa, figlio di esuli istriani che hanno aperto i primi ristoranti proprio nella grande mela, da sempre si divide tra gli Usa e l’Italia dove è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) “in diretta quelle immagini confesso hoore, ero sgomento, uno: quanto accaduto aa mio parere è un colpo ad ogni logica. Mai da cittadinono avrei creduto di vedere persone armate irrompere e assaltare il simbolo di una delle più grandi democrazie del mondo come quella statunitense. Qualcosa, che non ci, che mi auguro sia di insegnamento, perché questo non accada mai più, per ripartire con una pagina nuova ne sono certo, la dimostrazione che la violenza non può vincere sulla democrazia”. Joeraggiunto dall’ANSA a New York dove è nato 52 anni fa, figlio di esuli istriani che hanno aperto i primi ristoranti proprio nella grande mela, da sempre si divide tra gli Usa e l’Italia dove è ...

