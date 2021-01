Jeffree Star e Kanye West? Il guru del beauty interviene e dice la sua (Di venerdì 8 gennaio 2021) Jeffree Star svela il retroscena Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Kanye West e Kim Kardashian, è impazzato un altro gossip sul web. Secondo un’influencer americana, Ava Louise ci sarebbe stato un triangolo inaspettato. Nella questione delicata è entrato in scena un presunto tradimento del rapper con Jeffree Star. Il guru del beauty ha rotto il silenzio dicendo la sua, pubblicamente. Leggi anche Kanye West ha tradito Kim Kardashian con Jeffree Star? I nuovi rumors IL VIDEO DI Star Jeffree Star ha pubblicato sul suo canale YouTube, che conta 16.9 milioni di iscritti, un video in cui spiega tutto. Il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021)svela il retroscena Dopo l’annuncio della fine del matrimonio trae Kim Kardashian, è impazzato un altro gossip sul web. Secondo un’influencer americana, Ava Louise ci sarebbe stato un triangolo inaspettato. Nella questione delicata è entrato in scena un presunto tradimento del rapper con. Ildelha rotto il silenziondo la sua, pubblicamente. Leggi ancheha tradito Kim Kardashian con? I nuovi rumors IL VIDEO DIha pubblicato sul suo canale YouTube, che conta 16.9 milioni di iscritti, un video in cui spiega tutto. Il ...

