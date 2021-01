Il ragazzo del campo rom vittima a Capodanno. Niente botti, ma una fucilata partita per errore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nadia Muratore Il 13enne maneggiava un'arma e forse è partito un colpo. Che l'ha colpito al fegato Asti Svolta nelle indagini sulla morte del tredicenne Haj Roudin Seferovic: ad ucciderlo nella notte di Capodanno non sarebbe stato un petardo, come si pensava in un primo momento ma il proiettile sparato da un fucile da caccia calibro 12. Ad accertarlo è stata l'autopsia, che ha verificato come il colpo sia stato esploso a una distanza talmente ravvicinata, da far sembrare plausibile l'ipotesi - fatta in un primo tempo da medici e carabinieri - di una ferita causata dall'esplosione di un petardo che ha colpito il piccolo Haj Roudin nella pancia. La tragedia è accaduta la sera di San Silvestro nel campo rom di via Guerra ad Asti: intorno alla mezzanotte il ragazzino si era accasciato, colpito all'addome da quello che sembrava un ordigno ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nadia Muratore Il 13enne maneggiava un'arma e forse è partito un colpo. Che l'ha colpito al fegato Asti Svolta nelle indagini sulla morte del tredicenne Haj Roudin Seferovic: ad ucciderlo nella notte dinon sarebbe stato un petardo, come si pensava in un primo momento ma il proiettile sparato da un fucile da caccia calibro 12. Ad accertarlo è stata l'autopsia, che ha verificato come il colpo sia stato esploso a una distanza talmente ravvicinata, da far sembrare plausibile l'ipotesi - fatta in un primo tempo da medici e carabinieri - di una ferita causata dall'esplosione di un petardo che ha colpito il piccolo Haj Roudin nella pancia. La tragedia è accaduta la sera di San Silvestro nelrom di via Guerra ad Asti: intorno alla mezzanotte il ragazzino si era accasciato, colpito all'addome da quello che sembrava un ordigno ...

