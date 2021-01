Il governo non cede al diktat di Bruxelles sui porti e fa ricorso alla Corte Ue (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il governo non cede al diktat di Bruxelles di tassare i porti italiani e va allo scontro legale con la Commissione Europea. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha annunciato il ricorso dell’Italia alla Corte di giustizia Europea dopo l’ultimatum arrivato a dicembre dagli uffici dell’Antitrust guidati dalla danese Margrethe Vestager di applicare entro sessanta giorni la tassazione Ires alle autorità portuali. “Il prossimo decennio sarà quello del salto di qualità della portualità italiana. Questo non è passato in sordina in Europa, si sono accorti tutti di questa volontà del governo. Non è un caso che siano arrivati anche segnali poco amichevoli, come la vicenda legata alla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilnonaldidi tassare iitaliani e va allo scontro legale con la Commissione Europea. La ministra dei TrasPaola De Micheli ha annunciato ildell’Italiadi giustizia Europea dopo l’ultimatum arrivato a dicembre dagli uffici dell’Antitrust guidati ddanese Margrethe Vestager di applicare entro sessanta giorni la tassazione Ires alle autorità portuali. “Il prossimo decennio sarà quello del salto di qualità della portualità italiana. Questo non è passato in sordina in Europa, si sono accorti tutti di questa volontà del. Non è un caso che siano arrivati anche segnali poco amichevoli, come la vicenda legata...

