Granada-Barcellona, Koeman: "Sarebbe opportuno rinforzare la squadra, ci serve più competitività" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Barcellona si prepara per la sfida esterna contro il Granada.I blaugrana vogliono confermarsi dopo il due successi consecutivi ottenuti in trasferta contro Huesca e Athletic Bilbao. Il tecnico dei catalani, Ronald Koeman, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Per questa stagione Sarebbe importante, perché vogliamo migliorare la rosa. Abbiamo bisogno di più competizione ed efficacia in alcune posizioni. Ma capisco la situazione del club e se non sarà possibile continueremo con la stessa intensità, sperando nella nuova stagione".

