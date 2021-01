GF Vip, Prelemi in crisi: Giulia fidanzata con Alessio Romagnoli? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scoppia il putiferio nella casa: è crisi per la neo coppia del GF Vip Un primo pomeriggio di fuoco al GF Vip verso le due del pomeriggio: Samantha, Stefania, Cecilia, Tommaso e Andrea Zenga hanno infatti sentito una donna urlare all’esterno della casa di Cinecittà: “Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio”. Da qui i concorrenti sono corsi ad avvertire Giulia Salemi che ha replicato: “Alessio? Alessio? Alessio? Ma ti giuro amore non conosco nessun Alessio. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?”, “No, no” ha chiarito Cecilia e Stefania: “Ha urlato stai attento, è fidanzata con Alessio”. Mentre Tommaso: “Eh io non lo so se conosci un Alessio, dovresti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scoppia il putiferio nella casa: èper la neo coppia del GF Vip Un primo pomeriggio di fuoco al GF Vip verso le due del pomeriggio: Samantha, Stefania, Cecilia, Tommaso e Andrea Zenga hanno infatti sentito una donna urlare all’esterno della casa di Cinecittà: “Pierpaolo stai attento,con”. Da qui i concorrenti sono corsi ad avvertireSalemi che ha replicato: “? Ma ti giuro amore non conosco nessun. Non conosco nessuno con questo nome. Ma è uno scherzo?”, “No, no” ha chiarito Cecilia e Stefania: “Ha urlato stai attento, ècon”. Mentre Tommaso: “Eh io non lo so se conosci un, dovresti ...

