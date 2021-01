Galli le spara ancora: “Troppa libertà a Natale, ora contagi in aumento”. Poi rievoca la peste (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gen – Il virologo Massimo Galli intervistato da Repubblica dà il meglio di sé arrivando a riesumare, per i suoi fini catastrofisti, addirittura la peste di San Carlo che colpì Milano nel biennio 1576-1577. Galli demonizza lo shopping Il professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario del Sacco ha colto l’occasione per demonizzare le «leggerezze di Natale» compiute dagli italiani prima delle feste: il tanto demonizzato shopping prenatalizio avvenuto durante il fine settimana del 19-20 dicembre scorso, a sua detta responsabile di avere innalzato la curva del contagio: «Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni di liberi tutti hanno determinato questi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gen – Il virologo Massimointervistato da Repubblica dà il meglio di sé arrivando a riesumare, per i suoi fini catastrofisti, addirittura ladi San Carlo che colpì Milano nel biennio 1576-1577.demonizza lo shopping Il professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario del Sacco ha colto l’occasione per demonizzare le «leggerezze di» compiute dagli italiani prima delle feste: il tanto demonizzato shopping prenatalizio avvenuto durante il fine settimana del 19-20 dicembre scorso, a sua detta responsabile di avere innalzato la curva delo: «Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni di liberi tutti hanno determinato questi ...

