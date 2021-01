“Fuori è successa una cosa…”. GF Vip, il confessionale e poi Dayane sbrodola tutto: non doveva lasciarselo scappare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sappiamo tutti quanto Dayane Mello parli a sproposito e spesso senza ponderare bene il proprio pensiero. Purtroppo per lei questa peculiarità non le ha fatto vivere tanti momenti sereni all’interno della Casa del GF Vip. Ma per fortuna per noi e grazie a questa sua caratteristica abbiamo potuto assistere a diverse dinamiche trash. Ricordiamo tutti la finta aggressione omofoba del tipo dei surgelati, e certamente avremo seguito come un’ombra la faccenda del Capri Gate. Ma non è finita qua. Ieri pomeriggio Dayane Mello si è lasciata sfuggire un’altra informazione che sarebbe dovuta restare top-secret. Vediamo di che si tratta. (Continua dopo le foto) Il segretuccio scappato di bocca a Dayane Mello questa volta riguarda sé stessa. A quanto sembra infatti, in uno degli ultimi confessionali, la vippona pare abbia cambiato avvocato. Ciò ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sappiamo tutti quantoMello parli a sproposito e spesso senza ponderare bene il proprio pensiero. Purtroppo per lei questa peculiarità non le ha fatto vivere tanti momenti sereni all’interno della Casa del GF Vip. Ma per fortuna per noi e grazie a questa sua caratteristica abbiamo potuto assistere a diverse dinamiche trash. Ricordiamo tutti la finta aggressione omofoba del tipo dei surgelati, e certamente avremo seguito come un’ombra la faccenda del Capri Gate. Ma non è finita qua. Ieri pomeriggioMello si è lasciata sfuggire un’altra informazione che sarebbe dovuta restare top-secret. Vediamo di che si tratta. (Continua dopo le foto) Il segretuccio scappato di bocca aMello questa volta riguarda sé stessa. A quanto sembra infatti, in uno degli ultimi confessionali, la vippona pare abbia cambiato avvocato. Ciò ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori successa Il dramma di Bellugi: “Amputazione terribile. Tanta morfina ma bisogna tirare fuori il carattere” ItaSportPress La Calamita e il successo della ’Befana’ on line

La Befana, a Fucecchio e in particolar modo in piazza Salvo d’Acquisto, è da sempre sinonimo di una serata divertente che si trascorre tra giochi, dolcetti e sorprese. E quest’anno, benché le condizio ...

Regione, pronta la squadra. E Gallera alla fine resta fuori

Confronto fiume tra Lega e FI. Il titolare della Sanità prova a resistere senza successo. Alla Moratti vicepresidenza e altre deleghe ...

