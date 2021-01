Francesco Gabbani scrive per Ornella Vanoni. E nasce un brano magico (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' uscito oggi "Un Sorriso dentro al pianto", il primo singolo che anticipa il nuovo album di Ornella Vanoni , intitolato "Unica" e atteso il 29 gennaio. A proposito del brano la cantante racconta: "E'... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' uscito oggi "Un Sorriso dentro al pianto", il primo singolo che anticipa il nuovo album di, intitolato "Unica" e atteso il 29 gennaio. A proposito della cantante racconta: "E'...

Carrara, 8 gennaio 2021 - E' uscito oggi "Un Sorriso dentro al pianto", il primo singolo che anticipa il nuovo album di Ornella Vanoni, intitolato "Unica" e atteso il 29 gennaio. A proposito del brano ...

Ornella Vanoni: è uscito il primo singolo dell’album “Unica”

Il singolo "Un sorriso dentro al pianto" di Ornella Vanoni scritto con Francesco Gabbani e Pacifico lancia l'album "Unica" della cantante. Il brano esce ...

