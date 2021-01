Flavio Briatore | la dedica a Elisabetta Gregoraci fa sognare i fan | “Tornate insieme!”

(Di venerdì 8 gennaio 2021)è volata a Dubai per rivedere Nathan Falco, che pochi giorni prima era partito col papà. Protagonista assoluta di questo GF Vip, a inizio dicembre Eli ha però scelto di abbandonare la Casa proprio per trascorrere il Natale con la sua famiglia, tutta riunita per le feste come abbiamo visto in un bellissimo scatto social che ha fatto subitoi fan. Ora, come detto, i tre sono di nuovo insieme. E ha stupito e non poco lacheha fatto alla ex moglie su Instagram. Un post che racconta la loro alchimia e un legame che, anche dopo il divorzio, non si è mai spezzato. E che, ancora una volta, ha fatto volare la fantasia di chi non si è mai arreso alla fine di questo matrimonio. (Continua dopo la foto) Si tratta di un ...

fattoquotidiano : Force Blue, costi di gestione troppo alti: il mega yacht sequestrato a Flavio Briatore finisce all’asta per sette m… - mow_mag : E il prezzo è molto vantaggioso ?? #yacht #asta #sequestro #Briatore #news @pistoisfree - marino29b : RT @avimmaisacap: Avrà un'altra ricaduta di prostatite.. ??---- Force Blue, costi di gestione troppo alti: il mega yacht sequestrato a Flavi… - FilippoCarmigna : Force Blue, costi di gestione troppo alti: il mega yacht sequestrato a Flavio Briatore finisce all’asta per sette m… - NewsMondo1 : Lo yacht Force Blue di Flavio Briatore finisce all’asta -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Flavio Briatore has backed Renault's apparent decision to sign up MotoGP team Suzuki boss Davide Brivio for 2021 and beyond.Naomi Campbell is keen to become a mother but is keeping her options open about when or how she might do it. The 45-year-old supermodel believes she is now “more mellow” after a spell in rehab in 1999 ...