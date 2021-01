Da Pence a McConnell | ecco chi si scalda per il 2024

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Donald Trump ammette per la prima volta che il 20 gennaio ci sarà una nuova Amministrazione, Joe Biden è contrario a iniziative per l’impeachment o la rimozione del magnate presidente. E l’attenzione si sposta sulla transizione dei poteri, mentre l’esodo dalla Casa Bianca e dalla squadra di governo di Trump aumenta: oltre al ministro dei Trasporti Elaine Chao, se ne va quello dell’Istruzione Betsy DeVos. Si aggrava il bilancio degli incidenti di mercoledì: la presa del Campidoglio da parte di facinorosi ha fatto cinque morti. Un agente della polizia del Congresso è ieri deceduto per le ferite riportate: Brian Sicknick “è stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti – recita una nota -. Tornato in caserma è crollato. Portato in ospedale è morto”. Inchieste sono in corso sull’accaduto e il capo della polizia del Congresso, Steven A. Sund, annuncia che si dimetterà il 16 ...