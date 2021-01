Covid: negli Usa 4.000 morti in 24 ore, è record (Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON, 07 GEN - Gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record di 4.000 morti in 24 ore. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University. I nuovi casi di contagio sono stati 265.000. (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON, 07 GEN - Gli Stati Uniti hanno fatto registrare ildi 4.000in 24 ore. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University. I nuovi casi di contagio sono stati 265.000. (ANSA).

