Cosa troveremo quando la marea COVID si sarà ritirata?

(Di venerdì 8 gennaio 2021) di Savino Balzano. Da quanto tempo non trascorrete una intera giornata senza pronunciare o senza ascoltare almeno una volta le parole, virus, pandemia? Basta fare un momento mente locale, fermarsi un attimo, per comprendere appieno quanto imponente sia stato e sia tuttora il fenomeno, anche e soprattutto in termini di egemonia comunicativa. Da un anno a questa parte siamo entrati in una spirale di folli eventi che mai avremmo potuto prevedere: dai contagi, ai morti, agli arcobaleni alle finestre, alla gente che canta e poi si dispera, ai banchi con le rotelle. Dopo un po’ si arriva forse a percepire una strana sensazione, quella per cui così sia sempre stato: si comincia a far fatica a individuare il momento esatto nel quale tutto sia cominciato, si, quasi che la vita di prima non sia mai esistita. Un cupo presente che fagocita il passato e che ...