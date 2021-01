Comune Roma: progetto accoglienza diffusa non emergenziale ma in piano rom (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “In questi giorni su alcuni organi di informazione sono state diffuse informazioni false e fuorvianti riguardo il progetto dell’accoglienza diffusa, funzionale al superamento e alla chiusura dei campi rom. Innanzitutto occorre chiarire che non si tratta di una misura emergenziale ne’ concepita nelle ultime settimane, come erroneamente rappresentato da alcuni media. La misura era gia’ presente sin dal principio nel piano rom e nasce come uno dei molteplici strumenti per favorire l’inclusione dei residenti nei campi”. Cosi’ la Delegata all’Inclusione di Roma Capitale, Monica Rossi. “L’accoglienza diffusa e’ un servizio comunque temporaneo e costituisce un’evoluzione operativa che tiene conto della negativa esperienza dei grandi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)– “In questi giorni su alcuni organi di informazione sono state diffuse informazioni false e fuorvianti riguardo ildell’, funzionale al superamento e alla chiusura dei campi rom. Innanzitutto occorre chiarire che non si tratta di una misurane’ concepita nelle ultime settimane, come erroneamente rappresentato da alcuni media. La misura era gia’ presente sin dal principio nelrom e nasce come uno dei molteplici strumenti per favorire l’inclusione dei residenti nei campi”. Cosi’ la Delegata all’Inclusione diCapitale, Monica Rossi. “L’e’ un servizio comunque temporaneo e costituisce un’evoluzione operativa che tiene conto della negativa esperienza dei grandi ...

