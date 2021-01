“Basta parlare solo di restrizioni e chiusure, ora bisogna pensare al futuro” (Di venerdì 8 gennaio 2021) di Monica De Santis “Non avrei mai pensato che l’unica forza sarebbe stata la speranza! Immaginate la dignità di un imprenditore che ha un locale invernale chiuso, dove i mass media fingono di aver erogato Fanta miliardi mentre la realtà è completamente diversa, mi dicevano che dovevo fatturare e l’ho fatto, ma purtroppo i ristori alle neo imprese aperte post aprile 2019 hanno diritto al 400% del fatturato di un mese dove l’attività non era ancora aperta quindi zero ! Mi avete tolto la dignità lavorativa, ma non potete togliermi la voglia, l’energia e la speranza di ripartire! Continuo a pensare a gente che ha investito il loro tempo, i loro studi, i loro corsi di formazione, i loro attestati, il loro sacrificio per un lavoro che da mesi non hanno più ! L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 gennaio 2021) di Monica De Santis “Non avrei mai pensato che l’unica forza sarebbe stata la speranza! Immaginate la dignità di un imprenditore che ha un locale invernale chiuso, dove i mass media fingono di aver erogato Fanta miliardi mentre la realtà è completamente diversa, mi dicevano che dovevo fatturare e l’ho fatto, ma purtroppo i ristori alle neo imprese aperte post aprile 2019 hanno diritto al 400% del fatturato di un mese dove l’attività non era ancora aperta quindi zero ! Mi avete tolto la dignità lavorativa, ma non potete togliermi la voglia, l’energia e la speranza di ripartire! Continuo aa gente che ha investito il loro tempo, i loro studi, i loro corsi di formazione, i loro attestati, il loro sacrificio per un lavoro che da mesi non hanno più ! L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

MagnusPinus : @mikelelomb Non mi basta una corsa ogni tanto per giustificare la sua pochezza tecnica in palleggio e insicurezza i… - drunkofweasleys : Basta parlare di Harry, oggi solo Marvel ho deciso - star97220307 : mi sono rotta il cazzo delle persone che ancora si lamentano del fatto della mascherina di Hazza. Ha fatto il cogli… - Andy51865765 : RT @LiveSpinoza: È inammissibile che la democrazia venga tenuta in pugno da una manciata di esaltati. Ma ora basta parlare di Renzi. [@Suor… - superpioppo : RT @LiveSpinoza: È inammissibile che la democrazia venga tenuta in pugno da una manciata di esaltati. Ma ora basta parlare di Renzi. [@Suor… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta parlare Del Genio: "Basta parlare di veleno e cattiveria, si tratta di lucidità e tiro che sono qualità!" Tutto Napoli Olimpiadi, Malagò guarda a Tokyo: «Basta rinvii, il governo ci rispetti»

Giovanni Malagò conta con crescente preoccupazione i giorni che mancano alla riunione dell'Esecutivo del Cio, che mercoledì 27 potrebbe decretare una clamorosa decisione: ...

"Basta false partenze Ci si forma sul campo"

Stop ai rinvii: la scuola ha bisogno di ritrovare se stessa. Per la professoressa Isabella Borella, insegnante di latino e italiano al Liceo Scientifico Vallisneri, la data dell’11 per le superiori no ...

Giovanni Malagò conta con crescente preoccupazione i giorni che mancano alla riunione dell'Esecutivo del Cio, che mercoledì 27 potrebbe decretare una clamorosa decisione: ...Stop ai rinvii: la scuola ha bisogno di ritrovare se stessa. Per la professoressa Isabella Borella, insegnante di latino e italiano al Liceo Scientifico Vallisneri, la data dell’11 per le superiori no ...