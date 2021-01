Zeri sepolta sotto tre metri di neve. "Un evento unico". Il meteo: non è finita (Di giovedì 7 gennaio 2021) Zeri (Massa Carrara), 7 gennaio 2021 - Una nevicata come non si vedeva da decenni, più intensa di quella storica del 1981. A Zum Zeri , la bella stazione invernale lunigianese, è stato necessario ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 gennaio 2021)(Massa Carrara), 7 gennaio 2021 - Una nevicata come non si vedeva da decenni, più intensa di quella storica del 1981. A Zum, la bella stazione invernale lunigianese, è stato necessario ...

Ossmeteobargone : RT @qn_lanazione: Zeri sepolta sotto tre metri di neve. 'Un evento unico'. Il meteo: non è finita #Massa #Carrara #allertameteoTOS https:/… - amtoscana : RT @qn_lanazione: Zeri sepolta sotto tre metri di neve. 'Un evento unico'. Il meteo: non è finita #Massa #Carrara #allertameteoTOS https:/… - qn_lanazione : Zeri sepolta sotto tre metri di neve. 'Un evento unico'. Il meteo: non è finita #Massa #Carrara #allertameteoTOS -

Ultime Notizie dalla rete : Zeri sepolta Zeri sepolta: è calamità "Regione, ricordati di noi" La Nazione Zeri sepolta sotto tre metri di neve. "Un evento unico". Il meteo: non è finita

La speranza della stazione invernale lunigianese è di riuscire a portare glis ciatori sulle piste dal 18 gennaio ...

Oltre tre metri di neve nelle valli di Zeri

ZUM ZERI: Anche in alta Lunigiana continua a scendere copiosa la neve. Era dal 1981 che non si presentava una coltre come quella dell'ultima settimana ...

La speranza della stazione invernale lunigianese è di riuscire a portare glis ciatori sulle piste dal 18 gennaio ...ZUM ZERI: Anche in alta Lunigiana continua a scendere copiosa la neve. Era dal 1981 che non si presentava una coltre come quella dell'ultima settimana ...