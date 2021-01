Veronica, in auto con i figli, si schianta contro un tir, un bambino vola via dal finestrino (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una giovane madre di due figli, Veronica Di Maggio, ha perso la vita in seguito ad un incidente con un Tir sulla strada per Birgi. I bambini erano in auto con lei. Viaggiava in auto con i due figli di appena 2 e 3 anni Veronica Di Maggio, una giovane madre di appena 27 anni: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una giovane madre di dueDi Maggio, ha perso la vita in seguito ad un incidente con un Tir sulla strada per Birgi. I bambini erano incon lei. Viaggiava incon i duedi appena 2 e 3 anniDi Maggio, una giovane madre di appena 27 anni: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Tragedia sulla Marsala-Birgi, auto contro autocarro, muore mamma 27enne

Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani, è morta, questo pomeriggio, in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all'aeroporto "Vincenzo Florio".

Incidente mortale, Veronica muore a 27 anni. Lascia i figli di 2 e 3 anni

Veronica è vittima di un incidente mortale. In auto con lei i due figli che lottano per la vita ricoverati in ospedale INCIDENTE MORTALE – Era in auto con i figli e l’amica 21enne alla guida. Purtropp ...

Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani, è morta, questo pomeriggio, in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all'aeroporto "Vincenzo Florio".Veronica è vittima di un incidente mortale. In auto con lei i due figli che lottano per la vita ricoverati in ospedale INCIDENTE MORTALE – Era in auto con i figli e l’amica 21enne alla guida. Purtropp ...