Uomini e donne, Tina contro Gemma per le notti d’amore con Maurizio (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’età anagrafica non è un ostacolo per fare l’amore. Non la pensa così Tina Cipollari, la popolare opinionista di Uomini e donne che, nella puntata di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, la prima del nuovo anno, si è scagliata nuovamente contro Gemma Galgani. Il motivo? Le notti di passione della dama con il cavaliere Maurizio, con il quale la conoscenza, seppur senza “esclusiva” da parte di lui, sembrerebbe, almeno per ora, procedere a gonfie vele. Nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, infatti, Gemma è stata protagonista anche di un paio di video con la caccia al tesoro riservata a Maurizio. La Galgani ha scelto di provocare almeno un pizzico il cavaliere con allusioni, indizi ed altri ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’età anagrafica non è un ostacolo per fare l’amore. Non la pensa cosìCipollari, la popolare opinionista diche, nella puntata di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, la prima del nuovo anno, si è scagliata nuovamenteGalgani. Il motivo? Ledi passione della dama con il cavaliere, con il quale la conoscenza, seppur senza “esclusiva” da parte di lui, sembrerebbe, almeno per ora, procedere a gonfie vele. Nella puntata didi oggi pomeriggio, infatti,è stata protagonista anche di un paio di video con la caccia al tesoro riservata a. La Galgani ha scelto di provocare almeno un pizzico il cavaliere con allusioni, indizi ed altri ...

TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - Andrea126_ : RT @_grazy87: Madonna non reggo un altro bidone dalla Fiorentina, porca puttana. 40mln da uomini e donne de Carrara, Chiesa pompato dai med… - anzaloneroberto : @lulu_ama79 Da grande barbuto e da curatore della mia barba, non concordo con chi dice che la barba non sa si fresc… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne Uomini e Donne torna in tv: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta DiLei Vip Gemma Galgani addio per sempre? Questa volta è tutto vero

Gemma Galgani dice addio per sempre a Uomini e Donne? E’ la mamma di un attore famoso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani). Gemma Galgani lascia Uom ...

Covid Toscana: 677 nuovi contagi, 18 decessi. Vaccinazioni, dati in tempo reale / LIVE

Coronavirus Toscana, bollettino Covid di oggi 6 gennaio: 411 nuovi positivi / Bollettino 5 gennaio Decreto gennaio 2021: cosa si può fare giorno per giorno. Il calendario Dopo la pausa di oggi e doman ...

Gemma Galgani dice addio per sempre a Uomini e Donne? E’ la mamma di un attore famoso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani). Gemma Galgani lascia Uom ...Coronavirus Toscana, bollettino Covid di oggi 6 gennaio: 411 nuovi positivi / Bollettino 5 gennaio Decreto gennaio 2021: cosa si può fare giorno per giorno. Il calendario Dopo la pausa di oggi e doman ...