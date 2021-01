Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 20:10 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione è una buona sera della redazione e Gabriella Luigi in studio il grasso programma Joe biden e kamala Harris presidente e vice presidente degli Stati Uniti dopo che la seduta era stata interrotta ieri sera dall’assalto dei manifestanti Pro Trump che ha portato a 4 vittime e 13 feriti e 68 arresti biden Harris dureranno Il 20 gennaio anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ci sarà una transizione ordinata verso il 20 gennaio assicura Trump e per lui Si annuncia Lo spettro della rimozione il venticinquesimo emendamento e la leva che potrebbe essere azionate nei suoi confronti il leader dei democratici in Senato Chuck schumer lo ha già invocato trampa intanto rimosso i 3 tweet che hanno causato il blocco temporaneo del suo account quelli su Facebook saranno invece bloccati in definitivamente per Almeno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione è una buona sera della redazione e Gabriella Luigi in studio il grasso programma Joe biden e kamala Harris presidente e vice presidente degli Stati Uniti dopo che la seduta era stata interrotta ieri sera dall’assalto dei manifestanti Pro Trump che ha portato a 4 vittime e 13 feriti e 68 arresti biden Harris dureranno Il 20 gennaio anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ci sarà una transizione ordinata verso il 20 gennaio assicura Trump e per lui Si annuncia Lo spettro della rimozione il venticinquesimo emendamento e la leva che potrebbe essere azionate nei suoi confronti il leader dei democratici in Senato Chuck schumer lo ha già invocato trampa intanto rimosso i 3 tweet che hanno causato il blocco temporaneo del suo account quelli su Facebook saranno invece bloccati in definitivamente per Almeno ...

