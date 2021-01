Traffico Roma del 07-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati attenzione ai possibili tratti di strada ghiacciati viste le basse temperature di questi giorni parliamo delCi sono dei rallentamenti sul percorso Urbano dell’a24 tra fiorentini e la tangenziale poi sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare via dei Due Ponti e rallentamenti sono segnalati anche sulla Cassia tra la braccianense e rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Prenestina e A24 poi in città in via Statilia rallentamenti per incidente all’altezza di via Santa Croce in Gerusalemme è chiusa invece Piazza Adriana per olio sull’asfalto all’altezza di via Crescenzio Andiamo su via di Torrevecchia rallentamenti per incidente all’altezza di via Millesimo in corso di normalizzazione il servizio della linea metro C rallentato dopo un guasto ad un treno ancora residui ...