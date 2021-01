Tennis, Australian Open 2021: a Melbourne un massimo di 6 lucky loser. Sanzioni pesanti per chi viola le regole di quarantena (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati rilasciati ulteriori dettagli circa le questioni legate alla quarantena degli Australian Open 2021, che occuperà tutta la seconda metà di gennaio prima di lasciare più liberi (sempre sotto rigido controllo) tutti coloro i quali saranno di scena nel primo Slam dell’anno. In particolare, una nota del torneo (che si lega anche a Tennis Australia) indica come ogni violazione della quarantena possa costare fino a 20.000 dollari Australiani e Sanzioni penali in Australia. Le violazioni possono anche portare a una tra le seguenti conseguenze: squalifica da tutti gli eventi (i vari tornei ATP e WTA a Melbourne, l’ATP Cup e lo Slam, per intenderci), la sottrazione del prize money, l’estensione della ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati rilasciati ulteriori dettagli circa le questioni legate alladegli, che occuperà tutta la seconda metà di gennaio prima di lasciare più liberi (sempre sotto rigido controllo) tutti coloro i quali saranno di scena nel primo Slam dell’anno. In particolare, una nota del torneo (che si lega anche aAustralia) indica come ognizione dellapossa costare fino a 20.000 dollarii epenali in Australia. Lezioni possono anche portare a una tra le seguenti conseguenze: squalifica da tutti gli eventi (i vari tornei ATP e WTA a, l’ATP Cup e lo Slam, per intenderci), la sottrazione del prize money, l’estensione della ...

