Strage di Viareggio | atteso il verdetto della Cassazione Imputato anche l’ex ad di Fs Mauro Moretti

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) E'per domani, 8 gennaio, ilCorte disulladidel 29 giugno del 2009 in cui morirono 32 persone. I familiari delle vittime, riuniti nell'associazione Il Mondo che Vorrei, hanno organizzato una diretta via internet. C'è attesa di sapere se sarà confermato o meno ilemesso in appello nei confronti di circa una trentina di imputati, tra i quali l'ex ad di Fs e Rfi, condannato in primo e secondo grado a sette anni