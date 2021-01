Stefano De Martino è un esempio | «Io | fruttivendolo Così mi sono salvato dalla droga»

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Grazie alla sua passione, il conduttore è riuscito ad emergere Oggi ballerino e conduttore,Derappresenta unper i ragazzi della sua Torre Annunziata. E’ emerso grazie alla sue passioni e al sacrificio di un lavoro onesto: «Io,d’elite.mi», ha raccontato durante un’intervista al Corriere della Sera. Deè partito dagli anni dell’adolescenza per raccontarsi: «cresciuto negli anni Novanta a Torre Annunziata, in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di spaccio all’aria aperta. In quei posti si cresce velocemente». E ha spiegato anche che nel palazzo dove viveva non c’era neppure il portone: «non aveva né portone né ...