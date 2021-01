Scorie nucleari | un pericolo o un’opportunità per l’Italia? Facciamo chiarezza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – Nucleare, fa paura solo a nominarlo. Basta infatti dire nucleare e subito parte un compatto coro di no. Il nucleare in Italia è una violenza, un vero e proprio tabù, il culmine del politicamente scorretto, persino peggio della pasta tripolina. Salvo poi naturalmente comprare dall’estero, e a caro prezzo, l’energia nucleare francese. E la pasta da qualche multinazionale con marchio italiano. E se il nucleare fa paura, lefanno proprio orrore: figuriamoci nel proprio territorio. E così adesso, quando dopo molti anni, dal 2014, di valutazioni, studi e rinvii, i ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico hanno autorizzato la Sogin (la società pubblica che si occupa dello smantellamento degli impianti) a pubblicare la mappa dei 67 siti idonei (8 in Piemonte, 2 in Toscana, 22 in Lazio, 1 in Puglia, 12 in Basilicata, 4 ...