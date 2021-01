Sciopero 11 gennaio, gli studenti protestano: “Vogliamo tornare a scuola in sicurezza” (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'11 gennaio protestano per chiedere maggiori garanzie e certezze in merito al ritorno a scuola. La rete degli studenti medi chiede di astenersi dalla DaD o dalla didattica in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'11per chiedere maggiori garanzie e certezze in merito al ritorno a. La rete deglimedi chiede di astenersi dalla DaD o dalla didattica in presenza. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero gennaio 8 gennaio 2021 – sciopero della Dad Tecnica della Scuola Proteste davanti alle scuole in tutta Italia. Studenti in piazza al fianco dei lavoratori

L’11 gennaio sciopero degli studenti: “Vogliamo tornare in una scuola in presenza”

Uno sciopero studentesco lanciato proprio per il giorno della riapertura, per rivendicare il diritto a una 'scuola vera', in presenza e continuativa.

