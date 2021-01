Samsung | al CES 2021 i nuovi TV Neo QLED e Micro LED

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il CESdi Las Vegas prenderà ufficialmente il via lunedì 11 gennaio, ma i vari produttori stanno cominciando a preannunciare quelle che saranno le novità che presenteranno durante la fiera più importante del mondo dedicata all’elettronica. Tra questi c’èche ha svelato le prime informazioni sulla gamma TV che vedremo nelnel corso dell’evento First Look. Non si è trattata di una vera e propria presentazione, ma di un primo sguardo alle tecnologie di base che caratterizzeranno i suoi prodotti, in particolar modo le tecnologie NeoLED. La tecnologia Neoè una nuova tecnologia display introdotta danei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A) portando la tecnologiaa un livello ...