Riforma pensioni a giugno, si va verso Quota 102 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Riforma delle pensioni, si entra nel vivo. Chiusa la sperimentazione su Quota 100 – opzione che resta comunque disponibile per tutto il 2021 – il confronto prosegure su come evitare l’effetto scalone al termine della stessa. Lavoratori e sindacati chiedono una misura strutturale che possa finalmente superare le criticità della legge Fornero. Un intervento è comunque indispensabile, considerando che dal 2022 termineranno le sperimentazioni legate non solo a Quota 100, ma anche all’Ape sociale e all’opzione donna. Post Quota 100 Le regole di Quota 100 consentono attualmente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di versamenti, ma la risposta dei lavoratori è stata al di sotto delle attese. Motivo per cui, già da settimane, circolano diverse ipotesi di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021)delle, si entra nel vivo. Chiusa la sperimentazione su100 – opzione che resta comunque disponibile per tutto il 2021 – il confronto prosegure su come evitare l’effetto scalone al termine della stessa. Lavoratori e sindacati chiedono una misura strutturale che possa finalmente superare le criticità della legge Fornero. Un intervento è comunque indispensabile, considerando che dal 2022 termineranno le sperimentazioni legate non solo a100, ma anche all’Ape sociale e all’opzione donna. Post100 Le regole di100 consentono attualmente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di versamenti, ma la risposta dei lavoratori è stata al di sotto delle attese. Motivo per cui, già da settimane, circolano diverse ipotesi di ...

CatalfoNunzia : Riforma degli ammortizzatori sociali e quella delle politiche attive, prossimo Decreto Ristori e riforma delle pens… - EleonoraF15 : RT @TNannicini: In questo articolo per il @sole24ore, con Fabrizio Patriarca proviamo ad andare oltre #quota100 e le sue iniquità. Spunti p… - TNannicini : In questo articolo per il @sole24ore, con Fabrizio Patriarca proviamo ad andare oltre #quota100 e le sue iniquità.… - Tino44588447 : RT @dibellagf: Per colpa di questi incapaci è arrivato Monti. Ici mai abolita da Berlusconi diventa una pesantissima IMU, impoverendo il ce… - contigiu : @bocci_1 @poddy46 @TeresaBellanova @matteorenzi @mattino5 Se per lei l'abolizione della prescrizione la riforma del… -