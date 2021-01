Nucleare | sindaci nisseni scrivono a Musumeci | ‘no a deposito nazionale stoccaggio’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “Senza isterismi ma con la fermezza di chi conosce le leggi e le rispetta diciamo in modo univoco no all’ipotesi della realizzazione deldi stoccaggio delle scorie radioattive nel territorio di Butera ed in quello di Petralia Sottana, quest’ultimo di fatto in prossimità dei territori dei comuni della provincia di Caltanissetta, e vogliamo farlo con la chiarezza, serietà e competenza che da sempre ci contraddistingue”. Loin un documento condiviso 22della Provincia di Caltanissetta, a conclusione della Conferenza dei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.