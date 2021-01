Napoli, Gattuso sorride: per l'Udinese si va verso un recupero importante (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo il ko di ieri arriva una buona notizia per il tecnico: contro l'Udinese ci sarà un rientro importante Leggi su 90min (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo il ko di ieri arriva una buona notizia per il tecnico: contro l'ci sarà un rientro

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - PieroMatrone : RT @marcoazzi66: Lozano attacca la profondità e crossa al centro, Insigne segna a porta vuota (è più facile di un rigore...) e il piano tat… - albert_Napoli : @cirofantaguzzi Infatti non e tutta colpa di Gattuso Ma dai bambini viziati che si sono fatti mettere sotto da calc… - JulesSinfin : A #Napoli non c'ha colpa Gattuso; ma se sfratti un Santo per infilarci un pagano non ci sono più preghiere che tengano. ?? - dariodigennaro : RT @marcoazzi66: Lozano attacca la profondità e crossa al centro, Insigne segna a porta vuota (è più facile di un rigore...) e il piano tat… -