Muriel | Zapata | Gosens | ecco i tre Re Magi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Altra vittoria casalinga (la quarta consecutiva) per gli uomini di Gian Piero Gasperini che, al termine di una gara senza storia, battono 3-0 il Parma. Gli orobici hanno gestito al meglio la sfida, sapendo alternare con intelligenza i momenti in cui amministrare il gioco e gli istanti in cui colpire a freddo. Complice le numerose assenze e gli infortuni subiti nel corso del match, la formazione di Liverani si è trovato di fronte a un’impresa impossibile pagando la potenza di fuoco del terzetto offensivo composto da. Nel finale da segnalare l’esordio del neo acquisto Maehle e il ritorno in campo di Mattia Caldara, due ottime notizie in un’Epifania felice per i colori neroazzurri. L’Atalanta è tornata a vincere con costanza, ora la continuità sarà fondamentale nel proseguimento del mese di gennaio. Next stop: ...

VarskySports : Cagliari 1 - Benevento 2 Atalanta 3 (Muriel???? 1-Zapata???? 1) - Parma 0 Bologna 2 - Udinese 2 (Pereyra???? 1) Crotone 1… - SkySport : ATALANTA-PARMA 3-0 Risultato finale ? ? #Muriel (16’) ? #Zapata (49’) ? #Gosens (61’) ? SERIE A – 16^ giornata ??… - Leonard05095695 : RT @VarskySports: Cagliari 1 - Benevento 2 Atalanta 3 (Muriel???? 1-Zapata???? 1) - Parma 0 Bologna 2 - Udinese 2 (Pereyra???? 1) Crotone 1 - Rom… - medicfami : @Atalanta_BC Quelli colombia ???? zapata y Muriel sono molto boni - Hablamosxdeport : RT @elgraficoweb: ???? #SerieA Fecha 16, finales: ??Atalanta 3 (Muriel ???? y Zapata ??????)?? Parma 0 ??Bologna 2??Udinese 2 (Pereyra ????) ??Cro… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel Zapata

Muriel è un orologio, Zapata una sentenza, Gosens il difensore goleador: tre firme d’autore per un successo senza discussioni in una partita senza storia. Quarta vittoria di fila in casa, come il 3-0 ...La partitissima del Meazza, finisce con il riaprire i giochi scudetto. Il Milan, incerottato per via degli infortuni, cede di schianto alla Juventus che si impone per 3-1 per effetto della doppietta ...