Milan, infortunio Calhanoglu: out col Torino. Le ultime (Di giovedì 7 gennaio 2021) Altro infortunio per il Milan, che perde Calhanoglu in vista del match con il Torino. Per il turco problema alla caviglia Il Milan perde per infortunio anche Hakan Calhanoglu. Il turco è uscito malconcio dalla gara contro la Juventus e salterà per certo il match contro il Torino. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU Milan NEWS 24 Per il numero 10 rossonero si tratta di una forte distorsione alla caviglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Altroper il, che perdein vista del match con il. Per il turco problema alla caviglia Ilperde peranche Hakan. Il turco è uscito malconcio dalla gara contro la Juventus e salterà per certo il match contro il. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 Per il numero 10 rossonero si tratta di una forte distorsione alla caviglia. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - c_pradelli : RT @MilanPress_it: Il turco a rischio ???? - Danielee1899 : RT @DiMarzio: Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - aylaf__ : RT @DiMarzio: Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - SEMPREFMILAN : RT @CapitanBergomi: Annuncia kone e simakan vah @dimarzio, compensa l'infortunio del calha, stasera devi aprire col Milan e annunciarli. -