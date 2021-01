Lockdown: restrizioni e divieti, nel 2020 quasi 40 milioni di controlli. E quest’anno la stretta continua (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Ministero dell’Interno ha pubblicato i dati relativi ai controlli anti-Covid effettuati dalle Forze dell’Ordine tra l’11 marzo ed il 31 dicembre 2020. Con la fine dell’anno, il Ministero dell’Interno ha reso noti, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, i dati relativi ai controlli effettuati sul territorio nazionale nel periodo compreso tra l’11 marzo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Ministero dell’Interno ha pubblicato i dati relativi aianti-Covid effettuati dalle Forze dell’Ordine tra l’11 marzo ed il 31 dicembre. Con la fine dell’anno, il Ministero dell’Interno ha reso noti, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, i dati relativi aieffettuati sul territorio nazionale nel periodo compreso tra l’11 marzo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Dopo aver fortemente risentito della pandemia, il Vecchio Continente è destinato a registrare una ripresa nel 2021, sebbene non raggiungerà completamente i livelli di produzione precedenti alla crisi.

Ryanair, con nuovo lockdown nel Regno Unito persi 5 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - Il nuovo lockdown imposto nel Regno Unito e in Irlanda farà perdere a Ryanair circa 5 milioni di passeggeri, secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia lowcost irlandese. Ryanair h ...

