LIVE Calciomercato | DIRETTA 7 gennaio | Quagliarella giura fedeltà alla Sampdoria D’Aversa torna alla guida del Parma

(Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.57 SPAL – La società di Ferrara a caccia di un attaccante, il nome caldo, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di Galbinov. 15.49– Ufficiale il ritorno di Robertodei ducali dopo l’esonero di Fabiorani. 15.34 JUVENTUS –dice noVecchia Signora per rimanere nella sua. L’attaccante partenopeo ha scritto un eloquente messaggio sui social: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Gli ultimi aggiornamenti di mercato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato

La Gazzetta dello Sport

Le ultimissime news di mercato dell’Inter di oggi 5 gennaio 2021: tutte le trattative con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi ...La partita Osasuna - Real Madrid di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata de LaLiga ...