Infortunio D’Ambrosio | le scuse di Leris | «Spero non sia niente di grave»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Danilodovrà stare fermo per circa un mese dopo l’nella gara contro la Sampdoria: arrivano lediDanilodovrà stare fermo almeno per un mese: lo comunica l’Inter dopo gli esami strumentali per l’procurato danel corso della gara contro la Sampdoria. Il francese, sui social, si scusa per l’. «Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo,che non siadie che tornerai presto in campo». LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com