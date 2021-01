Gf Vip, Dayane Mello choc: «Ho tentato il suicidio». Concorrenti commossi (Di giovedì 7 gennaio 2021) . Dopo la puntata di ieri sera, la modella brasiliana si è sfogata con Mario Ermito, rivelando all’attore anche un momento molto delicato della sua vita. Ecco le parole di Dayane Mello: «A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’, allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio». E conclude: «Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 gennaio 2021) . Dopo la puntata di ieri sera, la modella brasiliana si è sfogata con Mario Ermito, rivelando all’attore anche un momento molto delicato della sua vita. Ecco le parole di: «A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’, allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio». E conclude: «Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - GSalvo88 : Dayane: “Io amo la privacy e il silenzio.” Ammazza deve essere proprio un amore viscerale per accettare di parteci… - Sunflow89260744 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - SandraUgricic : A Dayane piace la privacy, non la popolarita'.Intanto ha tirato in ballo la vita privata di Andrea per affossarlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane Gf Vip, Stefania Orlando lancia una frecciata a Dayane parlando di Pamela Prati: «Almeno lei...» Il Messaggero GF Vip, Zelletta: l’aereo di Natalia risolve la crisi?

Poche ore fa Natalia Paragoni ha inviato ad Andrea Zelletta un particolare aereo con cui, almeno per il momento, è riuscita a far tornare la ...

Grande Fratello Vip, sbotta la sorella di Andrea: “Questa è cattiveria…”

Grande Fratello Vip, la sorella di Andrea critica il programma per l'atteggiamento adottato nei confronti del fratello. Ecco le sue parole.

Poche ore fa Natalia Paragoni ha inviato ad Andrea Zelletta un particolare aereo con cui, almeno per il momento, è riuscita a far tornare la ...Grande Fratello Vip, la sorella di Andrea critica il programma per l'atteggiamento adottato nei confronti del fratello. Ecco le sue parole.