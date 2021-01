‘Gf Vip 5’, il fratello di Pierpaolo Pretelli risponde ad Ariadna Romero, poi fa chiarezza sul like del padre contro Giulia Salemi. E su Elisabetta Gregoraci… (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre al Grande fratello Vip 5 si alternano aerei a favore e contro la nuova coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fuori dalle mura di Cinecittà la famiglia dell’ex velino non sembra particolarmente entusiasta di questa nuova conoscenza. Giulio Pretelli alle pagine di Fanpage.it non ha infatti negato di essersi affezionato particolarmente al rapporto che il fratello aveva creato con Elisabetta Gregoraci: “Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre al GrandeVip 5 si alternano aerei a favore ela nuova coppia formata da, fuori dalle mura di Cinecittà la famiglia dell’ex velino non sembra particolarmente entusiasta di questa nuova conoscenza. Giulioalle pagine di Fanpage.it non ha infatti negato di essersi affezionato particolarmente al rapporto che ilaveva creato conGregoraci: “Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo,è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Conera qualcosa di pulito, le cose erano ...

