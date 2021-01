Gerry Scotti diventa nonno per la prima volta: «Mi rimbambirò come tutti». E la nipotina si chiama come lui (Di giovedì 7 gennaio 2021) “nonno Scotti!”. Potrebbe essere questo un modo divertente per fare gli auguri a Gerry Scotti per l’arrivo della nipotina Virginia. Una splendida notizia per il conduttore che, giorni fa, aveva annunciato a Verissimo la dolce attesa di Ginevra Piola moglie di Edoardo Scotti. Dopo un anno difficile per il presentatore di Striscia la Notizia, il ricovero e la battaglia con il covid, ecco che il 2021 si apre con l’arrivo di Virginia a sconvolgere in positivo la vita degli “Scotti”: «come tutti i nonni anche io mi rimbambirò» aveva detto in tv. A rivelare la notizia è stato il settimanale Gente. Edoardo Scotti, classe 1992, è un aiuto regista e lavora anche lui in televisione: «Mio figlio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 gennaio 2021) “!”. Potrebbe essere questo un modo divertente per fare gli auguri aper l’arrivo dellaVirginia. Una splendida notizia per il conduttore che, giorni fa, aveva annunciato a Verissimo la dolce attesa di Ginevra Piola moglie di Edoardo. Dopo un anno difficile per il presentatore di Striscia la Notizia, il ricovero e la battaglia con il covid, ecco che il 2021 si apre con l’arrivo di Virginia a sconvolgere in positivo la vita degli “”: «i nonni anche io mi» aveva detto in tv. A rivelare la notizia è stato il settimanale Gente. Edoardo, classe 1992, è un aiuto regista e lavora anche lui in televisione: «Mio figlio ...

