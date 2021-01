Fabio Aru ai Mondiali di ciclocross? Pro e contro. Rischio doppiaggio, ma che appeal… (Di giovedì 7 gennaio 2021) La suggestione di una possibile convocazione di Fabio Aru ai Mondiali 2021 di ciclocross è più viva che mai. Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni e ormai non è più pura utopia: il Cavaliere dei Quattro Mori ha ribadito la propria disponibilità e il CT Fausto Scotti sembrerebbe propenso a chiamarlo in causa per la rassegna iridata, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il sardo ha infatti scelto questa specialità per rilanciarsi dopo tre anni bui e avari di risultati con la casacca della UAE Emirates, il fango e le difficoltà del cross rappresentano un punto di ripartenza per il 30enne, il quale spera di ritrovare la forma e la gamba dei giorni migliori (quando vinse la Vuelta di Spagna 2015, salì due volte sul podio del Giro d’Italia e fu quinto al Tour de France 2017 indossando anche la maglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) La suggestione di una possibile convocazione diAru ai2021 diè più viva che mai. Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni e ormai non è più pura utopia: il Cavaliere dei Quattro Mori ha ribadito la propria disponibilità e il CT Fausto Scotti sembrerebbe propenso a chiamarlo in causa per la rassegna iridata, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il sardo ha infatti scelto questa specialità per rilanciarsi dopo tre anni bui e avari di risultati con la casacca della UAE Emirates, il fango e le difficoltà del cross rappresentano un punto di ripartenza per il 30enne, il quale spera di ritrovare la forma e la gamba dei giorni migliori (quando vinse la Vuelta di Spagna 2015, salì due volte sul podio del Giro d’Italia e fu quinto al Tour de France 2017 indossando anche la maglia ...

