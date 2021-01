Europa (ancora) afona su Hong Kong. Il j’accuse di Laura Harth (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella mattinata del 6 gennaio 2021, 53 persone sono state arrestate a Hong Kong ai sensi della Legge sulla Sicurezza nazionale, tra cui gli organizzatori e i candidati alle primarie democratiche dello scorso luglio, nei quali oltre 600mila hanno espresso un loro voto per scegliere i candidati pro-democrazie per le elezioni del Consiglio legislativo, successivamente rinviate di un anno. Una squadra di 1.000 agenti per la sicurezza nazionale e agenti di polizia per arrestare 53 persone e perquisire 77 luoghi, tra cui anche la casa di Joshua Wong, uffici e quattro società mediatiche. Sotto la direzione della polizia di Hong Kong sono anche stati congelati 1.6 milioni di HKD legati ai 53 individui. Sei degli organizzatori delle primarie dello scorso anno sono sotto accusa di “organizzazioni di sovversione” e 47 candidati ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella mattinata del 6 gennaio 2021, 53 persone sono state arrestate aai sensi della Legge sulla Sicurezza nazionale, tra cui gli organizzatori e i candidati alle primarie democratiche dello scorso luglio, nei quali oltre 600mila hanno espresso un loro voto per scegliere i candidati pro-democrazie per le elezioni del Consiglio legislativo, successivamente rinviate di un anno. Una squadra di 1.000 agenti per la sicurezza nazionale e agenti di polizia per arrestare 53 persone e perquisire 77 luoghi, tra cui anche la casa di Joshua Wong, uffici e quattro società mediatiche. Sotto la direzione della polizia disono anche stati congelati 1.6 milioni di HKD legati ai 53 individui. Sei degli organizzatori delle primarie dello scorso anno sono sotto accusa di “organizzazioni di sovversione” e 47 candidati ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa ancora Coronavirus oggi: Oms, Europa deve fare di più, situazione allarmante. Italia prima nell’Ue per ... Il Sole 24 ORE L’estate che verràAndremo (ancora) in vacanza nel 2021?

Le paure nate in questo 2020 non sembrano aver minato la voglia di andare in vacanza. Ma come saranno le prossime ferie estive?

Bce: "Ancora rischi al ribasso, fondamentale contributo Next Generation Eu"

"Sebbene siano divenuti meno marcati per via delle notizie diffuse riguardo alla distribuzione dei vaccini in un prossimo futuro, i rischi per le prospettive a venire restano orientati verso il basso ...

Le paure nate in questo 2020 non sembrano aver minato la voglia di andare in vacanza. Ma come saranno le prossime ferie estive?

"Sebbene siano divenuti meno marcati per via delle notizie diffuse riguardo alla distribuzione dei vaccini in un prossimo futuro, i rischi per le prospettive a venire restano orientati verso il basso ...