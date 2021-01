Emma Stone sarebbe in dolce attesa (Di giovedì 7 gennaio 2021) La cicogna sarebbe in procinto di arrivare in casa Stone-McCary. Il condizionale è d’obbligo perché, nonostante una foto piuttosto eloquente pubblicata dal Daily Mail, al momento la celebre coppia non ha confermato l’indiscrezione. Ad ogni modo, sembra che Emma Stone sia in dolce attesa del suo primo figlio insieme al marito, l’attore comico Dave McCary. Non è semplice reperire notizie sui due artisti, poiché fin da quando si sono innamorati l’uno dell’altra hanno preferito tenere lontana la loro storia d’amore dalle luci della ribalta. L’annuncio ufficiale del fidanzamento è arrivato nel 2019, mentre non hanno mai comunicato nulla circa la data del matrimonio che, comunque, pare sia stato celebrato in gran segreto nel 2020. Emma Stone potrebbe ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) La cicognain procinto di arrivare in casa-McCary. Il condizionale è d’obbligo perché, nonostante una foto piuttosto eloquente pubblicata dal Daily Mail, al momento la celebre coppia non ha confermato l’indiscrezione. Ad ogni modo, sembra chesia indel suo primo figlio insieme al marito, l’attore comico Dave McCary. Non è semplice reperire notizie sui due artisti, poiché fin da quando si sono innamorati l’uno dell’altra hanno preferito tenere lontana la loro storia d’amore dalle luci della ribalta. L’annuncio ufficiale del fidanzamento è arrivato nel 2019, mentre non hanno mai comunicato nulla circa la data del matrimonio che, comunque, pare sia stato celebrato in gran segreto nel 2020.potrebbe ...

