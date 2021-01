Diego Costa in coppia con Giovinco? L’Al-Hilal prova il colpo in attacco (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo aver detto addio all'Atletico Madrid, Diego Costa è alla ricerca di una nuova squadra. Il bomber ex Colchoneros è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio dopo essere svincolato. Un parametro zero di lusso che fa gola davvero a tantissimi club. Anche ai più lontani.Come riporta AS, infatti, in Arabia Saudita c'è chi starebbe ipotizzando una maxi offerta di due anni e mezzo per il calciatore da ben 17 milioni. Secondo il periodico spagnolo, l'Al-Hilal dove milita Sebastian Giovinco, potrebbe virare sul centravanti visti i problemi a concretizzare l'affare Teixeira, prima scelta della società.L'attaccante preferirebbe una destinazione europea dove poter ancora competere per i massimi trofei, magari per la Champions League, ma chissà che la ricca offerta araba non possa stuzzicarlo almeno un ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo aver detto addio all'Atletico Madrid,è alla ricerca di una nuova squadra. Il bomber ex Colchoneros è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio dopo essere svincolato. Un parametro zero di lusso che fa gola davvero a tantissimi club. Anche ai più lontani.Come riporta AS, infatti, in Arabia Saudita c'è chi starebbe ipotizzando una maxi offerta di due anni e mezzo per il calciatore da ben 17 milioni. Secondo il periodico spagnolo, l'Al-dove milita Sebastian, potrebbe virare sul centravanti visti i problemi a concretizzare l'affare Teixeira, prima scelta della società.L'attaccante preferirebbe una destinazione europea dove poter ancora competere per i massimi trofei, magari per la Champions League, ma chissà che la ricca offerta araba non possa stuzzicarlo almeno un ...

