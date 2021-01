Dakar 2021, Santosh in coma indotto: brutto incidente in gara, trauma cranico per il centauro indiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Serio incidente alla Dakar 2021. Nel corso della quarta tappa del rally raid più famoso e prestigioso al mondo, Chunchunguppe Shivanskankar Santosh è purtroppo incappato in una brutta caduta mentre stava percorrendo un tratto tortuoso e particolarmente insidioso. Il motociclista indiano è stato prontamente soccorso ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e dove è stato indotto in coma per evitare complicazioni. L’alfiere del Team Hero è caduto attorno al km 135 della frazione che da Wadi Ad-Dawasir portava a Riyadh, tra l’altro è scivolato nello stesso punto dove era caduto poco prima l’italiano Maurizio Gerini, tra i primi a intervenire e a chiamare l’elicottero di ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Serioalla. Nel corso della quarta tappa del rally raid più famoso e prestigioso al mondo, Chunchunguppe Shivanskankarè purtroppo incappato in una brutta caduta mentre stava percorrendo un tratto tortuoso e particolarmente insidioso. Il motociclistaè stato prontamente soccorso ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale, dove gli è stato riscontrato une dove è statoinper evitare complicazioni. L’alfiere del Team Hero è caduto attorno al km 135 della frazione che da Wadi Ad-Dawasir portava a Riyadh, tra l’altro è scivolato nello stesso punto dove era caduto poco prima l’italiano Maurizio Gerini, tra i primi a intervenire e a chiamare l’elicottero di ...

