Cos è | come funziona e quando è nato l’attivismo Qanon?

Qanon è un fenomeno nato e cresciuto su internet, ma le sue conseguenze sono ancora oggi estremamente reali. Un piano per assassinare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ordito da celebrità di Hollywood e da esponenti dell'élite democratica dediti a pedofilia e riti satanici. Dall'altra parte la "resistenza", guidata dallo stesso Trump e da "Q", un misterioso account che dichiara di essere un alto funzionario governativo che da anni continua a seminare su Internet indizi riguardanti il giorno in cui l'iniziativa verrà finalmente sventata e i suoi artefici assicurati alla giustizia. Non si tratta di un film e nemmeno di un intricato scenario di fantapolitica, ma di una delle più complesse teorie del complotto nella storia di internet, particolarmente in voga nell'estrema destra americana a partire dal 2017.

Salute Roma - 07/01/2021 09:07 - Di certo, o quasi, c'è solo il periodo fino al 15 gennaio, data di scadenza del Dpcm in vigore. Poi nella gestione della pandemia da Coronavirus ...

Cosa si può fare oggi e domani in Italia

Oggi entra in vigore un decreto legge che prevede nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio per contenere la pandemia da coronavirus. Il decreto stabilisce che per tutto questo periodo – tranne che per il ...

