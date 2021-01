Che Dio Ci Aiuti 6, il cast (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non solo Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi: il cast di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda dal 7 gennaio 2021 su Raiuno, è composto da numerosi giovani attori che il pubblico delle fiction ha già conosciuto. Alcuni sono stati confermati, come Francesca Chillemi; altri, invece, tornano sul set dopo dopo una pausa, come Diana Del Bufalo. Ci sono, però, anche delle novità: attori che contribuiscono, con i loro personaggi, a dare nuova linfa alla storyline della serie, che cambia anche location andando ad Assisi. Ecco, quindi, il cast di Che Dio Ci Aiuti 6. Elena Sofia Ricci è Suor Angela La protagonista della serie è sempre presa dai mille problemi delle ragazze del convento, che cerca di aiutare sempre con un sorriso ed, a volte, ficcando il naso nelle loro vicende. In questa stagione Suor Angela diventa Madre Superiora, ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non solo Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi: ildi Che Dio Ci6, in onda dal 7 gennaio 2021 su Raiuno, è composto da numerosi giovani attori che il pubblico delle fiction ha già conosciuto. Alcuni sono stati confermati, come Francesca Chillemi; altri, invece, tornano sul set dopo dopo una pausa, come Diana Del Bufalo. Ci sono, però, anche delle novità: attori che contribuiscono, con i loro personaggi, a dare nuova linfa alla storyline della serie, che cambia anche location andando ad Assisi. Ecco, quindi, ildi Che Dio Ci6. Elena Sofia Ricci è Suor Angela La protagonista della serie è sempre presa dai mille problemi delle ragazze del convento, che cerca di aiutare sempre con un sorriso ed, a volte, ficcando il naso nelle loro vicende. In questa stagione Suor Angela diventa Madre Superiora, ...

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - antoniospadaro : È una visione che apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla speranza. Certo, le tenebre sono presenti… - Aleisnotokay : Stasera avrei una riunione in Chiesa, watch me fuggire a velocità per guardare Che Dio ci aiuti ???????? - ntlbtharold : @fearlessxcam CAM CHE AMCAZZI PIRCO DIO DIO BENEDDETTO UNCREMSGO NEL CULO -