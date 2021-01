Brucia l’immagine di Zaia in un video e lo posta su Facebook (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un uomo di Vittorio Veneto (Treviso) è stato convocato in caserma dopo aver dato fuoco a un’immagine rappresentante la caricatura del Governatore Luca Zaia in un video postato sui social. Nell’immagine, oltre alla caricatura del governatore, si vede rappresentata una confezione di “panevin“, un noto prodotto da forno veneto, prodotto proprio da un’azienda situata nel comune in cui il presidente è nato ed ha vissuto. Sopra alla riproduzione della confezione, campeggia la correzione della dicitura «all’olio di oliva» in «all’olio de rizino (di ricino)». L’uomo si è ripreso mentre accendeva un falò nel quale appicava fuoco al disegno. Si tratta peraltro di una violazione di divieti anti-Covid, giacché tale falò è avvenuto durante un raduno. Il falò sarebbe avvenuto nell’area del Veneto Orientale, in provincia di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un uomo di Vittorio Veneto (Treviso) è stato convocato in caserma dopo aver dato fuoco a un’immagine rappresentante la caricatura del Governatore Lucain unto sui social. Nel, oltre alla caricatura del governatore, si vede rappresentata una confezione di “panevin“, un noto prodotto da forno veneto, prodotto proprio da un’azienda situata nel comune in cui il presidente è nato ed ha vissuto. Sopra alla riproduzione della confezione, campeggia la correzione della dicitura «all’olio di oliva» in «all’olio de rizino (di ricino)». L’uomo si è ripreso mentre accendeva un falò nel quale appicava fuoco al disegno. Si tratta peraltro di una violazione di divieti anti-Covid, giacché tale falò è avvenuto durante un raduno. Il falò sarebbe avvenuto nell’area del Veneto Orientale, in provincia di ...

