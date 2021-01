Alba Parietti dopo le critiche: “mi odiano perchè mi conoscono” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alba Parietti dopo le critiche, scrive sui social senza peli sulla lingua con la solita schiettezza che la contraddistingue: ecco cosa ha detto. Alba Parietti (fonte foto: Instagram, @AlbaParietti)E’ tornata protagonista dei social la madre di Francesco Oppini che con un nuovo post pubblicato da poco su Instagram ha detto la sua su un argomento che in diverso momenti della sua vita l’ha toccata da vicino. La donna ha parlato dell’odio, quello che troppe volte viene fuori anche nel mondo virtuale e che colpisce davvero tutti, lei stessa qualche giorno fa è stata presa di mira da una telespettatrice che ha ammesso di essere stanca di vederla sempre in televisione. “Alcune persone mi odiano perche? mi ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021)le, scrive sui social senza peli sulla lingua con la solita schiettezza che la contraddistingue: ecco cosa ha detto.(fonte foto: Instagram, @)E’ tornata protagonista dei social la madre di Francesco Oppini che con un nuovo post pubblicato da poco su Instagram ha detto la sua su un argomento che in diverso momenti della sua vita l’ha toccata da vicino. La donna ha parlato dell’odio, quello che troppe volte viene fuori anche nel mondo virtuale e che colpisce davvero tutti, lei stessa qualche giorno fa è stata presa di mira da una telespettatrice che ha ammesso di essere stanca di vederla sempre in televisione. “Alcune persone miperche? mi ...

neodie : @marco_strepa Ecco Jak3 adesso queste sfere si prenoteranno per dirti quello che pensano vediamo, rosso rosso una v… - cestlaviemacher : @francescaturnu @EmiliaScardino @MadameBlanc1 Certo, come no. Era il primo a cercarla e a stare attaccato h24 poi d… - BenedettaBona1 : RT @zorziskeeper: ??: prima di essere Alba Parietti, sono la madre del fidanzato di Cristina. - PersonaDentro : @dayanemeIIo soleil carimadituttoedipiù teo mammucari (perché si) Jay Z ?? Alba Parietti Alejandra Onieva ?? - wejirdness : RT @zorziskeeper: ??: prima di essere Alba Parietti, sono la madre del fidanzato di Cristina. -