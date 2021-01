Zerocalcare su Netflix con “Strappare lungo i bordi” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Zerocalcare presto su Netflix con “Strappare lungo i bordi”: la piattaforma ha annunciato l’inizio della lavorazione della prima serie di animazione Netflix annuncia l’inizio della lavorazione di ‘Strappare lungo i bordi’, la serie italiana di animazione originale Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che arriverà prossimamente sulla piattaforma. Prodotta da Movimenti Production in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021)presto sucon “”: la piattaforma ha annunciato l’inizio della lavorazione della prima serie di animazioneannuncia l’inizio della lavorazione di ‘’, la serie italiana di animazione originalescritta e diretta da, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, che arriverà prossimamente sulla piattaforma. Prodotta da Movimenti Production in… L'articolo Corriere Nazionale.

