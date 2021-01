Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Viabilità DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 16.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE CHIUSA LA STRADA REGIONALE DI CAMPO CATINO SU TUTTA LA TRATTA E LA FORCA D’ACERO TRA IL KM 9+800 E IL 21+000; ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL. RICORDIAMO IL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. OGGI INFATTI, L’INTERA ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA Regione. E’ DA ERICA TERENZI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 16.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELLE FORTI NEVICATE CHIUSA LA STRADA REGIONALE DI CAMPO CATINO SU TUTTA LA TRATTA E LA FORCA D’ACERO TRA IL KM 9+800 E IL 21+000; ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL. RICORDIAMO IL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. OGGI INFATTI, L’INTERA ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA. E’ DA ERICA TERENZI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da ...

