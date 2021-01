Spari a Capitol, donna ferita al petto, è in gravi condizioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un donna è stata raggiunta al petto da un colpo di pistola a Capitol Hill, dove hanno fatto irruzione i sostenitori di Donald Trump per fermare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni. Lo riporta la Cnn, precisando che la donna è stata trasportata in ospedale.? Leggi anche... Assalto alla democrazia, America nel caos (di M. Suttora) I trumpiani assaltano. Congresso evacuato, Spari nell'edificio Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unè stata raggiunta alda un colpo di pistola aHill, dove hanno fatto irruzione i sostenitori di Donald Trump per fermare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni. Lo riporta la Cnn, precisando che laè stata trasportata in ospedale.? Leggi anche... Assalto alla democrazia, America nel caos (di M. Suttora) I trumpiani assaltano. Congresso evacuato,nell'edificio

